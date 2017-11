Pfaffendorfer Gruppe am Puls der Landespolitik

Interessante Einblicke in die Landespolitik erhielten kürzlich die Feuerwehr sowie der Obst- und Gartenbauverein Pfaffendorf bei einer Besucherfahrt in den Bayerischen Landtag in München. CSU-Landtagsabgeordneter Steffen Vogel hatte die beiden Vereine eingeladen, da er Schirmherr bei den großen Jubiläumsfeierlichkeiten beider Vereine in diesem Jahr gewesen ist.

Nach einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück in der Landtagsgaststätte nahmen die Gäste an einer kurzen Filmvorführung des Bayerischen Landtags mit vielen Informationen rund um die parlamentarische Arbeit teil. Danach durften die Besucher bei einer Führung durch den Landtag dabei sein und einen Blick in die historischen Räume des Parlaments wie beispielsweise in den ehemaligen Senatssaal oder in das Zimmer des Ältestenrates werfen.

Im Plenarsaal, in dem der Landtag seine Sitzungen abhält, schnupperten die Teilnehmer anschließend Landtagsluft, da alle auf den Sitzen der Regierung und der übrigen Abgeordneten Platz nehmen durften. "Sitz Nummer 121 - da ist mein Platz", zeigte ihnen Abgeordneter Steffen Vogel.



Aktuelle Fragen diskutiert

Der Abgeordnete für den Landkreis Haßberge gab schließlich noch einen Einblick in die Arbeit des Landtages und schilderte den Gästen den Ablauf einer "normalen" Sitzungswoche. Die folgenden Diskussionen zur vergangenen Wahl und über andere aktuelle Themen nahmen die Gäste aus der fränkischen Heimat gerne an. So wurden unter anderem auch aktuelle Fragen und Anliegen zu Themen wie der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum lebhaft diskutiert. red