Nach den Heimspielen gegen Gelnhausen und Baunatal spielt die HSC-Reserve am Sonntagnachmittag erneut in der HUK-Coburg Arena und hat mit der HSG Rodgau Nieder-Roden einen Gegner, der bisher wie kaum ein anderes Team aus der 3. Liga Ost mit unterschiedlichen Leistungen auffiel.

Für die Coburger eine etwas schwierige Lage, denn der Tabellensiebte ist aufgrund seiner unterschiedlichen Resultate nur schwer auszurechnen und dürfte nach dem Remis gegen den Zweitliga-Absteiger aus Leutershausen zu urteilen, auch für

die "Gelb-Schwarzen" zu einem schwer bezwingbaren Gegner werden.

Die "Baggersee-Piraten" lieferten den viele Spieltage an der Tabellenspitze stehenden Gästen eine ausgeglichene Partie, die vor allem den zehnfachen Torschützen Timo Kaiser auf der rechten Angriffsseite nicht unter Kontrolle brachten. Die HSC-Deckung wird aber nicht nur auf die Nummer 44 ihr besonderes Augenmerk richten müssen, sondern auch auf Michi Weidinger, dem routinierten Linksaußen der Gäste. Insgesamt ist die Mannschaft von Trainer Jan Redmann ein gut eingespieltes Team.

Völlig überzeugend war aber auch das Spiel des HSC gegen Gelnhausen, zuletzt waren es aber "viele kleinen Fehler" , wie Trainer Martin Röhrig danach konstatierte, die gegen die Rodgauer abgestellt werden müssen.

Probleme gibt es beim HSC II auch bei der Aufstellung. Wer auflaufen wird, darüber kann erst kurzfristig entschieden werden, denn am Sonntag sind fast alle HSC-Mannschaften im Einsatz.

Neben Lukas Wucherpfennig muss wahrscheinlich auch noch Jakob Knauer bei der 1. Mannschaft eingesetzt werden, die unmittelbar danach in der HUK-Coburg Arena gegen die HSG Konstanz spielt. Zudem sind wichtige Stützen der zweiten Mannschaft angeschlagen und konnten diese Woche nicht trainieren. Neben dem Spiel in Coburg, in dem die HSC-Reserve mit einem Sieg den Gegner in der Tabelle überholt, sind auch die meisten der anderen Begegnungen ebenfalls brisant.



Die Lage in der 3. Liga

Der TV Germania Großsachsen kann im Spiel bei HSC Bad Neustadt den Gastgeber ebenso nach

Punkten einholen wie der HSV Bad Blankenburg im Kellerderby den TV Gelnhausen. ebi