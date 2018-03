Persönliche Schatzkisten des Lebens tun sich auf

red



Menschen beantworten in der Ausstellung "Was bleibt" die Frage, welche Schätze ihres Lebens sie weitergeben möchten. Wer mag, kann an einer Ausstellungstafel selbst formulieren, was ihm wichtig ist. Die Ausstellung lenkt unter anderem den Blick darauf, was über den eigenen Tod hinaus bewahrt bleiben soll.Die Wanderausstellung "Was bleibt" der evangelischen Landeskirche und der bayerischen Diakonie kommt vom 12. September bis 31. Oktober ins Seniorenzentrum Wilhelm Löhe der Diakonie Bamberg-Forchheim nach Bamberg. Ausstellung und begleitende Veranstaltungen greifen Fragen und Themen des dritten Lebensabschnittes auf, teilen die Initiatoren weiter mit.Die Ausstellung stellt verschiedene Menschen mit ihrem Lebensweg vor und präsentiert Erfahrungen, Gegenstände oder Erinnerungen, die sie in ihrer persönlichen "Schatzkiste" gesammelt haben. Die Ausstellungsbesucher werden dadurch angeregt, selbst zu überlegen, was in ihrem Leben wichtig war und was sie weitergeben möchten.Am Mittwoch, 13. September, wird die Ausstellung offiziell eröffnet mit einem Vortrag von Notar Florian Dietz zum Thema "Erben und Vererben". Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 18 Uhr im Diakonie-Seniorenzentrum Wilhelm Löhe, Heinrichsdamm 45 a. Weitere Vorträge im Rahmen der Ausstellung drehen sich um die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Stiften. Daneben gibt es Gottesdienste, theologische Gedanken, einen Fachtag "Palliative Care" für Mitarbeitende der Altenpflege und weitere Veranstaltungen rund um die Ausstellung. Für Kirchengemeinden und Seniorenkreise besteht die Möglichkeit, nach Anmeldung als Gruppe die Ausstellung zu besuchen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.dwbf.de/was-bleibt