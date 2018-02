Perfekte Ausbeute für Zweite

Die zweite Badminton-Mannschaft der SpVgg Jahn Forchheim hat in ihren beiden Spielen die perfekte Ausbeute geholt, bleibt nach dem sechsten Spieltag Tabellenführer der Bezirksliga und hat gute Chancen auf den Aufstieg. Das Team trat in Kronach mit den Stammleuten Karin Adelmann, Isabel Häfner, Florian Lindner, Stephan Böhm, Jan Schwarzmann und Gert Pfeufer an, als Joker war Holger Wend dabei.

Gegen Gastgeber TS Kronach II lag der Jahn bereits vor dem Start mit 2:0 in Front, da die Gastgeber nur mit einer Dame antraten. Sowohl Schwarzmann/ Pfeufer als auch Lindner/Wend behielten in den Doppeln die Oberhand. In den Einzeln punkteten Schwarzmann und Wend, während Lindners Fehlerquote zu hoch war. Zum Abschluss setzten sich Häfner/Böhm im Mixed souverän zum 7:1 durch.

Gegen den direkten Konkurrenten TV Rehau legten die Jahn-Doppel mit drei Zweisatzsiegen den Grundstein für den 6:2-Erfolg. Schwarzmann und Adelmann machten den Sack frühzeitig zu, ehe sich Lindner und Böhm knapp geschlagen geben mussten. Den Schlusspunkt setzten Häfner und Pfeufer im gemischten Doppel. red