Perfekt zur Überbrückung

Heute machen wir Mittagspause im Café der Laufer Mühle am Marktplatz in Adelsdorf. Dort treffen wir zwei auswärtige Herren, die in der "Warteschleife hängen" und die Zeit mit einem süßen Imbiss überbrücken.

Ludwig Straub kommt aus Baiersdorf und hat seine Frau beim nahe gelegenen Friseur abgeliefert. "Sie will immer zu ihrem Lieblingsfriseur und ich bin halt der Taxifahrer", erklärt er schmunzelnd. So lang, wie sie frisiert wird - so eine gute Stunde -, sitzt er im Café bei einem Cappuccino und einer Schnecke. "Das ist mir lieber als Schnitzel mit Pommes, Bockwurst, Thunfischsalat oder Salat mit Hähnchenbrust", fügt er noch an. "Ich bin halt ein Süßer", bekennt er.

Christian Funk kommt aus Höchstadt. Auch er ist "Taxifahrer" und muss warten. "Meine Tochter hat in Aisch Klavierunterricht", verrät er. Normalerweise bringe sie der Opa immer nach Aisch, aber heute sei einmal der Papa dran. Funk kennt das Café der Laufer Mühle auch aus Höchstadt in der Fortuna Kulturfabrik. "Ich genieße die Zeit mit einem leckeren Stück Torte und einer oder zwei Tassen Kaffee. Außerdem kann ich dann ungestört meinen FT lesen", sagt er und zwinkert mit den Augen.

Die beiden "Taxifahrer" freuen sich schon auf die wärmere Jahreszeit, wenn man wieder draußen sitzen kann.