Per E-Bike durch die Haßberge

Dem Weltgesundheitstag am 7. April wird in diesem Jahr in Haßfurt alle Ehre gemacht. An diesem Samstag findet nämlich ab 12 Uhr die Auftaktveranstaltung eines neuen Angebotes des Mehrgenerationenhauses (MGH) statt. Entsprechend der gesundheitsförderlichen Gestaltung des Alltags wurde hier ein weiteres Angebot für alle Generationen geschaffen, das außerdem das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Eingeladen sind alle Interessierten, die mit dem eigenen E-Bike in der Gemeinschaft die Haßberge erkunden wollen. Bei diesem Angebot ist der Weg das Ziel. Es geht darum, sich gemeinsam zu bewegen, das E-Bike aus der Garage zu holen und vermehrt zu benutzen.

Pate dieses Angebotes des MGH ist der Facharzt für Kardiologie, Winfried Schorb. Passend zu seinem Fachgebiet unterstützt er dieses Angebot der gesunden Bewegung. Er wird zur Auftaktveranstaltung mit dem MGH bei einem gesunden Imbiss den Startschuss geben.



Erstes Ziel ist Königsberg

Zu festen Terminen an einem Samstag im Monat wird sich die Gruppe ab 13 Uhr am Mehrgenerationenhaus treffen und mit einem gemeinsamen Streifzug durch die Haßberge starten. Ausflugsziel-Ideen sind erwünscht und gestalten das Angebot abwechslungsreich.

Das Ziel der ersten Ausfahrt am 7. April wird der Schlossberg in Königsberg sein. Natürlich gibt es dort die Möglichkeit zur Einkehr, und bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen kann schon der nächste Ausflug geplant werden. Nach dem gemütlichen Teil macht sich die E-Bike-Gruppe wieder auf den Heimweg nach Haßfurt.



Keine Anmeldung nötig

Die Gruppe versteht sich als offener Treff, zur Teilnahme ist keine Anmeldung nötig. Das Mehrgenerationenhaus freut sich auf Teilnehmer. Nähere Auskünfte erhalten Interessierte im MGH unter der Telefonnummer 09521/9528250. red