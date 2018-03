"Pension Hollywood" in End

"Pension Hollywood", heißt das neueste Bühnenstück der Theatergruppe des Schwabthaler Sportvereins. Die Darsteller zeigen den lustigen Schwank in drei Akten von Erich Koch ab März im Sportheim in End. Präsentiert wird er vom Freitag, 9. März, bis Sonntag, 11. März, sowie am Freitag, 16., und Samstag, 17. März, jeweils um 19 Uhr. Einlass zu den Aufführungen ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Der Kartenvorverkauf für die fünf Auftritte hat im Dorfladen Metzgerbräu Reichert in Uetzing bereits begonnen.

Zum Inhalt: In einer kleinen Pension, geführt von Sofie (Petra Engert) und Robert (Michael Schauer), findet sich ein illustres Völkchen ein: Eine Vertreterin für Damenunterwäsche (Monika Dinkel), ein vergeistigter Ornithologe (Bernd Schramm), ein Pärchen, das gerade eine Bank überfallen hat (Christine Hellmuth und Bernd Dinkel) und vorgibt, in einer Pension einen Kriminalfilm drehen zu wollen, ihnen auf der Spur der Polizist Kurt Schnüffel (Thomas Dinkel) und Max (Christian Schauer), der glaubt im früheren Leben ein Indianer gewesen zu sein.

Es geht drunter und drüber und Sofies schrullige Schwestern (Nina Andert und Sabine Kargoll) machen das Chaos perfekt. Ehe die Gangster überführt werden, Max zu sich selbst findet und zwei kauzige Menschen die Liebe entdecken, gibt es jede Menge Turbulenzen und jagt eine Pointe die andere.