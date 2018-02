"Zum zweiten Heimspiel haben wir ein Luxusproblem, was den Kader betrifft." Cornelius John und Philipp Rödel, das Spielertrainer-Gespann der Lichtenfelser Handballmänner, hat die Qual der Wahl, wenn es um die Nominierung geht. Fakt ist, dass die TSL am Sonntag, 15 Uhr, auf den letztjährigen Tabellensiebten der Handball-Bezirksliga vom ASV Pegnitz trifft. Gegen den ASV streben die "Turner" mit dem Heimvorteil im Rücken einen doppelten Punktgewinn an.

Beim Blick auf den bisherigen Saisonverlauf der Gäste stellt man fest, dass einem Sieg zwei Niederlagen gegenüberstehen. In der ASV-Mannschaft war Alexander Deinzer bis dato der auffälligste Spieler mit 36 erzielten Toren aus drei Partien (inklusive 18 Siebenmetern). Die TSL wird Deinzer ganz besonders im Auge haben.

John und Rödel sind sich einig: "Wir wollen in dieser Saison zu Hause so wenig Punkte wie möglich abgeben. Wir wollen uns Respekt verschaffen." Eine klare Ansage der beiden Trainer an das neu formierte Team, das gefordert ist, sich in der Defensive und im technischen Bereich gehörig zu verbessern. 29 Gegentore bei der TS Coburg waren zu viel. Die Korbstädter müssen im Mittelblock kompakter stehen, dürfen dem Kreisläufer kaum Räume geben und sollten vor allem auf den Halbpositionen weniger Zweikämpfe verlieren.

TS-Torhüter Tim Renner fehlte am letzten Spieltag krankheitsbedingt, dürfte allerdings gegen Pegnitz wieder dabei sein. Wenn die Spielberechtigung rechtzeitig eingegangen ist, wird Leon Geuer in der Lichtenfelser Mannschaft debütieren. Der junge Mann aus Bonn hält sich berufsbedingt am Obermain auf und wird wohl auf der Mitte-Position eingesetzt werden. gü