"Pay or we play" liefert legendäre Rock-Musik

Die Band "Pay or we play" zelebriert seit 21 Jahren Songs von Bands der 60er, 70er und 80er, die auf keinem Classic-Rock-Album fehlen dürfen. Die Gruppe will mit Musik von Cream, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, den Rolling Stones sowie AC/DC, Bryan Adams und anderen Größen das Publikum mitreißen. Mit Bertram Englbauer (Vocals), Michael Endres (Lead Guitars), Günter Endres (Rythm Guitars) und Gunnar Schneiker (Bass Guitar) stehen die Mitglieder der ersten Stunde, verstärkt durch Max Kehrer (Drums) am 7. April ab 20.30 Uhr im Gasthaus Rhön-Adler in Hausen auf der Bühne. Fotos: Bertram Englbauer, Andrea Groh