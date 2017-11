Pavillon als Schauplatz

Abendführung



Die Kloster-Akademie Maria Bildhausen setzt die Konzertreihe "Klassik im Grünen" fort. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr "Jazz im Grünen". Ungewöhnliche Schauplätze der Kulturveranstaltungen sind die Freiluftbühne sowie der Gartenpavillon der Klosteranlage.Jazzklänge ertönen am Freitag, 4. August, ab 19.30 Uhr mit der TG Big-Band aus Schweinfurt auf der Freiluftbühne vor der Bildhäuser Scheune. Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert in den Abteisaal verlegt.Das dritte Konzert "Con Flauto - Konzert für Querflöte und Orgel" erklingt am Freitag, 18. August, um 19.30 Uhr im Gartenpavillon des Klosters Maria Bildhausen. Zu Gast sind die Flötistin Alja Riecke und Peter Rottmann an der Orgel. Zu hören sind unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann.Bei allen Konzerten ist die Sekt- und Weintheke im Klosterpark geöffnet. Um 21 Uhr können Besucher an einer Abendführung teilnehmen. Der Kartenvorverkauf läuft im Klosterladen. Der Sitzplatz im Pavillon kostet pro Konzert 10,50 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Tickets für Stehplätze vor dem Pavillon gibt es an der Abendkasse für 4,50 Euro.Weitere Informationen zu den Konzerten und Angeboten der Kloster-Akademie unter www.klosterakademie.net , Tel.: 09766/810, kontakt@bildhausen.de