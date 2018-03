Pause vorbei

Das Heimatmuseum in der Abt-Mösinger-Straße 4 in Klosterlangheim beendet seine Winterpause. Es ist am Karfreitag, -samstag, Ostersonntag und -montag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum befindet sich in den Räumen des ehemaligen Schulhauses, dem einzig erhaltenen Teil der zwischen 1691 und 1700 errichteten alten Abtei des Klosters. red