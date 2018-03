Paulus als christlicher Modeberater

"Modenschau nach Paulus" - unter diesem ungewöhnlichen Motto hatte die katholische Pfarrgemeinde Ludwigschorgast zu einer besonders kreativen Andacht in der Fastenzeit eingeladen. Als "christliche Moderatoren" führten die Wort-Gottes-Leiterin Maria Kienzle und Simon Roth durch die "Modenschau" - in Abendkleid und Anzug.

Nach der Lesung des Paulusbriefes an die Kolosser (Kol3,12-14) präsentierten sechs mutige Models auf dem Laufsteg in der Kirche verschiedene Kleidungsstücke, die in der Lesung benannt wurden: den Mantel "Erbarmen" (Kerstin Müller), den Schal "Güte" (Gudrun Kunzelmann), die Schürze "Demut" (Marlene Groß), den Schuh "Milde" (Regina Plewe), die Hose "Geduld" (Regina Kraus) und das Band der "Liebe" (Elisabeth Seiferth). Die beiden Moderatoren kommentierten vor allem die Vorzüge dieser besonderen Modekollektion - untermalt von der klassischen Rockversion von "Pretty Woman".

Die Texte, Fürbitten und Gebete anschließend wiesen immer wieder auf die vorgeführten Kleidungsstücke bzw. Lebenshaltungen in der Beziehung zu Gott hin: "... unter dem Kreuz ist Gottes Umkleidekabine in die Jesus-Art. Auch Paulus hat - durch die Begegnung mit Jesus Christus - den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen (vom Saulus zum Paulus)".

Als Spendenaktion konnten die Kirchenbesucher - von Gitarrenmusik begleitet - ihre mitgebrachten Kleidungsstücke symbolisch in einen leeren Koffer ablegen. Dieser wurde an das Kaufhaus Ruth in Neuenmarkt übergeben, das Luca Wanderer und Melanie Schwabbauer kurz vorstellten und sich für die Spenden bedankten.

Zum Schluss der Andacht verteilten die beiden Ministranten Dominik und Jonas Müller ein Stück vom Band der Liebe an alle Gläubigen. Fazit von einigen der etwa 80 Kirchenbesucher: "Wir wünschen uns mehr kreative Andachten - nicht nur zur Fastenzeit!"