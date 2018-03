Paul Neudörfer und Martin Freundt seit 40 Jahren von der SPD überzeugt

Ob beim Altstadtfest, der Nacht der Kulturen oder dem Ladies-Event. Auch im vergangenen Jahr nahm der Ortsverein der SPD wieder an vielen Veranstaltungen teil, die in Höchstadt stattfanden.

Zentrales Thema 2017 waren aber natürlich die Bundestagswahlen, bei denen der Ortsverein aus Höchstadt "sehr fleißig" war, wie Andreas Hänjes, Fraktionssprecher im Stadtrat, am Freitagabend in der Hauptversammlung erklärte. Für 2018 ruft er seine Genossen dazu auf, erneut so tatkräftig anzupacken, Flyer zu verteilen und Plakate aufzustellen.

Seit nunmehr einem Jahr ist die SPD in Höchstadt unter neuer Führung. Mechthild Weishaar-Glab ist die neue Vorsitzende und konnte auch schon neue Mitglieder anwerben. So wurden Felix Glab und Daniel Jacoby in der Partei willkommen geheißen.



Viel für die Stadt getan

Jacoby ist zudem einer von drei Delegierten für die Unterbezirk-Europakonferenz für die Europawahl. Ihn werden Norbert Holler und Martin Freundt begleiten. Kassier Freundt wurde im ASV-Sportheim zusätzlich für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Er war zuerst Vorsitzender der JUSOS in Hilpoltstein, bevor er nach Höchstadt zog und in den hiesigen Ortsverband eintrat. Ob beim Roten Kreuz, dem Kegelverein oder eben bei der SPD: der Kassier ist für korrekte Zahlen bekannt. "Du hast die Zahlen ohne Frage im Griff", stellt Vorsitzende Weishaar-Glab fest.

Eine zweite Ehrung bekam Paul Neudörfer. Schon seine Großeltern waren bei der SPD aktiv. 1984 wurde Neudörfer dann selbst zum Stadtrat gewählt. Ab 1990 war er zudem im Kreisrat. Er war es auch, der das Brückenfest initiierte. Viel hat er in seiner Laufbahn für die Stadt getan, hat aber gleichzeitig nie die Jugend vergessen und diese immer gefördert. Auch Neudörfer wurde für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt.

Hans Feuerlein ist seit 65 Jahren der SPD treu, konnte aber aufgrund des Alters nicht persönlich erscheinen.