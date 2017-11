Patroziniumsfest und Martinszug

Die Pfarrgemeinde Pfaffenhausen feiert am Sonntag, 12. November, das

Fest ihres Kirchenpatrons "Heiliger Leonhard". Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, die Segnung der Pferde und Traktoren findet im Anschluss an den Gottesdienst gegen 11.15 Uhr an der Linde bei der Kirche statt. Um 17.30 Uhr startet der Martinszug in Begleitung der Musikkapelle Pfaffenhausen. Nach dem Martinszug gibt es Kinderpunsch, Lebkuchen und Glühwein. sek