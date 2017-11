Patronatsfest in Wiesen

Ein einfacher Mann





Beurkundung des Marktrecht





Kontinuierliche Weiterentwicklung



Am 30. November ist der Geburtstag des Heiligen Andreas. Gedenkt man schon am kommenden Wochenende des Kirchenpatrons, läuten die Kirchenglocken indes erst eine Woche später an dessen Geburtstag. Beginn der Messfeier ist am Donnerstag, 30. November, um 18 Uhr. Zum Patronatsfest wird die Gastronomie am Wochenende die allseits bekannten Biere und kulinarischen Köstlichkeiten anbieten.Das Patrozinium der Ortskirche gibt Rätsel auf: So wird sie erstmals im Jahr 1475 als Marienkirche genannt und noch 1801 spricht der Banzer Mönch Johann Baptist Roppelt von der "Kirche ad B. Virg. Mariam". Anderseits ist seit 1665 das Andreas-Patrozinium nachzuweisen, das sich schließlich durchsetzte, so Prof. Dr. Günter Dippold zu den Forschungen anlässlich des 500-jährigen Kirchenjubiläums im Jahre 2000.Andreas spielte in der Apostelgeschichte keine größere Rolle. Demnach ist auch über ihn, im Gegensatz zu Petrus, Paulus, Jakobus oder Johannes, in der Kirchengeschichte wenig festgehalten. Andreas war Fischer und ein einfacher Mann. Gerade das machte ihn aber sympathisch und glaubwürdig für den einfachen Christen. Die Einfachheit des Heiligen, den man als Mensch wie du und ich sah, war für die Wiesener wohl der Grund, ihn als ihren Kirchenpatron zu wählen. Der Ort war ein Fischerdorf und die Einwohner erhofften sich wohl den Beistand des Heiligen bei ihrer täglich mühevollen Arbeit am Main - sie waren nämlich Fischer.Das Andreaspatrozinium kommt in unserer Heimat vor allem in Mainfranken vor. Für die Andreasverehrung in Franken hat es sich wohl vorteilhaft ausgewirkt, dass der Hl. Bonifatius am Andreastag 722 zum Bischof geweiht worden war. Der Würzburger Bischof Burchard stiftete um 750 eine Andreaskirche in seiner Bischofstadt (später nach ihrem Gründer genannt), die vermutlich zu den ältesten Andreasheiligtümern in Deutschland zählt. Von da an verbreitete sich das Patrozinium in der Würzburger Diözese, vor allem am Maindreieck. Für unsere engere Heimat ist interessant, dass die Bamberger Pfalzkapelle - vielleicht schon unter Heinrich II errichtet - ein Andreaspatrozinium besaß.In diesem achteckigen Zentralbau mit zwei Stockwerken, der im 18. Jahrhundert abgebrochen wurde, beurkundete König Lothar am 5. April 1130 das Marktrecht von Bad Staffelstein.Später waren die Langheimer Mönche stolz auf den Besitz der Reliquien des Apostels, so dass wohl deswegen die Kirchen in Mistelfeld und Weiden (bei Modschiedel) dem Heiligen Andreas geweiht wurden. Auch die Würgauer Kirche hat den Apostel zum Patron. Insgesamt sind in der Bamberger Diözese zwölf Kirchen dem Heiligen Andreas geweiht. Wer die Ortskirche von Wiesen - Fachleute beschreiben sie als Juwel barocker Baukunst - betritt, wird die Figur des Kirchenpatrons zweimal entdecken können: An der Außenwand des Langhauses zeigt sich eine Figur aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ein Blickfang ist der Hochaltar etwa aus dem Jahre 1690. Über dem Altarbild "Maria Heimsuchung" zeigt sich der Heilige wie in einem Torbogen erneut. Der Hochaltar gilt als Werk des Bamberger Meisters Johann Georg Götz. Maßgeblich Arbeit leistete sein Geselle Sebastian Dengler.Im späten 19. Jahrhundert hatte man keine sehr hohe Meinung mehr vom Hochaltar in der Filialkirche Wiesen. 1888 begutachtete ein Bildhauer den Altar. Nach dem Urteil des Sachverständigen hatte der Altar keinen besonderen Kunstwert mehr. Nach Eingang einer Spende drang das Ordinariat darauf, dass ein neuer Altar angeschafft wird. Doch die Kirchenverwaltung von Wiesen sperrte sich mit der Begründung, mit einem leeren, schmucklosen Holzgehäuse wäre der Filialkirche Wiesen wenig oder gar nicht gedient. Dem Verhalten der damaligen Kirchenverwaltung ist der Erhalt dieses barocken Schmuckstückes zu verdanken.Der Ort mit seinen knapp 300 Einwohnern hat sich als Ortsteil von Bad Staffelstein in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich weiter entwickelt. Die an den Ortskern angrenzenden Baugebiete zeigen unter anderem den Wohnwert des Ortes auf. Dem Erhalt und der Pflege des Ortsbildes schenkten die Einwohner schon immer viel Bedeutung. Die Neugestaltung des Dorfplatzes mit dem Mittelpunkt St. Andreas Kirche hat für eine enorme Aufwertung des Ortsbildes gesorgt. Von April bis November machen zahlreiche Wallfahrten auf ihrem Weg nach Vierzehnheiligen Rast in Wiesen - zu einer Andacht in der Ortskirche, einer Rast am Dorfplatz oder zu einem Besuch der Brauereigaststätten.Die beiden Brauereigaststätten zeugen unter anderem von einem kulturträchtigen Ort und tragen auch im touristischen Bereich sicher zum Bekanntheitsgrad des Ortes bei. Mit rund 110 Fremdenbetten ist der Ortsteil von Bad Staffelstein gut aufgestellt. Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung rund um den Ort mit Wanderwegen in den Eierbergen und dem Freizeitareal am "Wiesner Wörthsee" werden von den Gästen geschätzt. Weiteres auch auf der Homepage www-wiesen-dorf.de