Passionsandacht in Burgkunstadt

Am heutigen Donnerstag, 22. März, lädt die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt zur Passionsandacht ein. Die Andacht, die der Männerkreis gestaltet, beginnt um 19.30 Uhr in der Christuskirche.Im Mittelpunkt steht die Frage: "Warum musste Jesus sterben?” Mit dieser Andacht wird die diesjährige Reihe der Passionsandachten in der Christuskirche beschlossen. Alle Interessierten sind willkommen. red