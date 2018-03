Passant stoppt Flucht von Ladendieb

Als am Dienstagnachmittag ein 28-jähriger Mann ein Schuhgeschäfts in der Bamberger Innenstadt verlassen wollte, löste die Warensicherungsanlage Alarm aus. Der 28-Jährige rannte daraufhin sofort in Richtung Maxplatz, konnte allerdings von einem beherzten Passanten gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die von dem Mann entwendeten Schuhe hatten einen Wert von 40 Euro. pol