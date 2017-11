Partybesucher werden durch Reizgas verletzt

Die Halloweenparty in der Mehrzweckhalle hat am frühen Mittwochmorgen ein abruptes Ende gefunden. Laut Polizei hatten bislang unbekannte Täter Reizgas versprüht. Der Veranstalter räumte daher die Halle. 29 Besucher erlitten Atemwegsbeschwerden und

Augenreizungen.

Kurz nach Mitternacht war die Einsatzzentrale von der integrierten Leitstelle Schweinfurt darüber unterrichtet worden, dass es auf der "Happy Halloween"-Party in der Mehrzweckhalle zum Einsatz von Reizgas gekommen sei. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich dies. Der Veranstalter hatte die Halle mit laut Polizei 800 bis 1000 Partybesuchern bereits geräumt.

Die Feuerwehr Oberthulba kümmerte sich danach um die Durchlüftung der Räumlichkeiten. Die Verletzten wurden in der benachbarten Schulsporthalle untersucht und versorgt. Ein Organisationsleiter Rettungsdienst, ein leitender Notarzt sowie Kräfte des Roten Kreuzes Bad Kissingen waren mit etwa 30 bis 40 Personen im Einsatz.

Durch das Reizgas wurden 29 Besucher verletzt. Drei Personen wurden vorsorglich stationär in Krankenhäuser aufgenommen. Lebensgefahr besteht allerdings bei keinem der Verletzten. Die Geschädigten klagten allesamt über Atemwegsbeschwerden und Augenreizungen.

Bei der vor Ort freigesetzten Substanz handelt es sich nach bisherigem Kenntnistand der Polizei um "CS-Gas", das in einem begrenzten Bereich der Halle freigesetzt worden war. Die Polizeiinspektion Hammelburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Polizeiinspektion zu melden. red