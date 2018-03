Parkrempler am Getränkemarkt

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer stellte am Dienstag um 12.30 Uhr seinen weißen Fiat in Kersbach auf dem Parkplatz des dortigen Getränkemarktes ab. Als er etwa 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass sein Stoßfänger hinten links angefahren worden war. Ihm entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ungefähr 400 Euro. Die Polizeiinspektion Forchheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher. pol