Parkplätz und Projektgruppe

Für die Schaffung von Parkplätzen und die gesamte Platzgestaltung am ehemaligen Schulhaus in Kauerndorf wird ein Förderantrag im Rahmen der "Förderoffensive Nordostbayern" gestellt.

Für den Bau der Ortsumgehung Kauerndorf wird eine Projektgruppe aus dem Gemeinderat gebildet, die mit dem Staatlichen Bauamt zusammenarbeiten wird. Neben Bürgermeister Stephan Heckel-Michel und seinem Stellvertreter Hermann Popp gehören der Projektgruppe noch Reinhold Dippold und Thomas Hanisch an. Rei.