Parkendes Auto wird beschädigt

Ärger für eine 35-jährige Frau. Sie hatte ihren blauen VW Sharan am Dienstagnachmittag in der Heubischer Straße bei der Hausnummer 6 auf dem dortigen Seitenstreifen ordnungsgemäß geparkt. Als sie am frühen Mittwochabend wieder wegfahren wollte, stellte sie eine Beschädigung fest. An der vorderen Stoßstange und dem linken Kotflügel waren Kratzer. Offenbar hat ein anderer Verkehrsteilnehmer den abgestellten Wagen leicht angefahren. Eine Nachricht für die Geschädigte hat er aber nicht hinterlassen. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. pol