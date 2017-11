Parkender Peugeot war offenbar im Weg

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro wurde am Donnerstag zwischen 10 und 10.25 Uhr an einem orangefarbenen Peugeot hinterlassen, der in einer Parkbucht vor einem Drogeriemarkt in der Pödeldorfer Straße geparkt war. Der Wagen wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Um Zeugenhinweise bittet die PI Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210.