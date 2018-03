Parkbänke aus den Fundamenten gerissen

Mit brachialer Gewalt hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstagabend gegen 18 Uhr bis Sonntagmorgen 6.30 Uhr zwei Parkbänke in der Nähe des Radwegs An der Schütt aus dem Fundament gerissen und umgeworfen. Der verursachte Schaden liegt bei rund 250 Euro.