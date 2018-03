Parfüm, Zahnbürste und Alufolie geklaut

Ein georgischer Staatsangehöriger wurde dabei erwischt, wie er eine Zahnbürste sowie eine Packung Alufolie in seinen hinteren Hosenbund steckte. An der Kasse bezahlte er lediglich andere Lebensmittel. Er wurde vom Ladendetektiv angehalten. In einem anderen Fall klauten zwei ebenfalls georgische Staatsangehörige aus einem Geschäft in der Innenstadt Parfüm. Der Wert des Diebesgutes belief sich auf 95 Euro. Ein Täter konnte im Geschäft gestellt werden, ein weiterer wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen.In beiden Fällen durften die Georgier vorerst wieder gehen, bekommen aber Post von der Staatsanwaltschaft.