Panträume werden wahr

Beim Lichtzauber am morgigen Freitag um 19 Uhr in der Kirche in Zeyern werden unter anderem Maik Förner mit seiner Panflöte sowie Silvia Wachter mit Gesang und Gitarre die Besucher unterhalten. Eingeladen sind alle, die sich in einem warmen Lichtermeer, umrahmt von besinnlichen Texten zum Thema "Begegnung", auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen lassen möchten. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.