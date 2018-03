Palmenweihe und ein Kreuzweg der Jugend

Es war sonnig und trocken, als in den katholischen Pfarreien von Herzogenaurach Palmsonntag gefeiert wurde. Damit gedenken die Christen zu Beginn der Karwoche in Anlehnung an die Ereignisse vor rund 2000 Jahren des Einzugs Jesu in Jerusalem.

Die Gottesdienstbesucher hatten Buchs- und Palmkätzchenzweige, teilweise mit Osterglocken versehen, zum Weihen mitgebracht. An der Dreifaltigkeitskapelle am Welkenbacher Kirchweg begrüßte Pater Moison Michael MSFS besonders die Kinder. "Der Palmsonntag ist das Eingangstor zur Karwoche. "Am Anfang steht das Hosianna und am Ende das Kreuzige Ihn", sagte Pater Moises. Nach der Segnung zogen die Gläubigen in einer Prozession zur Pfarrkirche. Die Kinder trugen ihre Palmbuschen stolz. Darin sind sowohl Zeichen des Lebens als auch der Trauer vereint, erfuhren sie.

Bereits am Freitag fand der ökumenische Kreuzweg der Jugend statt. Alle Jugendlichen und Junggebliebenen aus den katholischen Pfarreien Herzogenaurachs sowie der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde waren dazu eingeladen. Mit dabei war Gemeindereferent Bernhard Keller. Einige der Firmlinge waren Teilnehmer des Projekts "Firmung intensiv" und hatten die Vorbereitung mit Keller übernommen. Der diesjährige Kreuzweg trägt das Motto #beimir.

Ausgangspunkt war um 18 Uhr die Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena. Dort wurden Bilder zum Meditieren gezeigt, das große Holzkreuz am Boden machte das Thema Kreuzweg bewusst. Auf dem Weg zur St. Otto-Kirche wurde ein Holzkreuz von den Jugendlichen abwechselnd getragen. Bei den Stationen konnten sie Texte und Gebeten vortragen.

Abgeschlossen wurde der Kreuzweg mit einer Kleinigkeit zu Essen und zu Trinken sowie der Möglichkeit zu Begegnungen und Gespräche im Pfarrzentrum.