Palmbuschen erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem

Der Katholische Frauenbund Stockheim lässt am Palmsonntag eine schöne Tradition aufleben und fertigte Palmbuschen im katholischen Pfarrheim an, und zwar unter der Leitung von Kirchenpflegerin Elvira Ludwig.

Die Palmenweihe findet am morgigen Sonntag, 25. März, um 8.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Anschließend ist Prozession mit den Erstkommunionkindern in die Pfarrkirche St. Wolfgang. Die heilige Messe zelebriert Pfarrer Hans-Michael Dinkel. Die Palmbuschen, bestehend aus Palmkätzchen, Buchs und Winterheide, erinnern an die Palmzweige, die die Menschen vor 2000 Jahren beim Einzug Jesu in Jerusalem von den Bäumen brachen und Jesus damit als ihren König bejubelten.

Der Katholische Frauenbund verkauft Palmbuschen zu je zwei Euro. Der Erlös der Aktion ist für die Stockheimer Pfarrei bestimmt.