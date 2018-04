Palette verloren - Unfall passiert

Eine Frau aus dem Landkreis war am Dienstagnachmittag mit ihrem Skoda auf der Staatsstraße von Zeitlofs in Richtung Bad Brückenau unterwegs. Kurz nach dem Ortsteil Staatsbad fuhr sie hinter einem Lkw, von dem plötzlich eine Holzpalette auf die Fahrbahn fiel. Die Pkw-Fahrerin bremste stark ab und konnte dem Hindernis gerade noch ausweichen. Eine nachfolgende Seniorin erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr mit ih rem Fiat auf den Skoda auf. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand aber Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Lkw, von dem die Palette heruntergefallen war, fuhr weiter. Ob der Fahrer den Vorfall überhaupt bemerkt hat, steht nicht fest. Es soll sich um einen grünen 40-Tonner mit Anhänger handeln. Zeugen, die Hinweise auf den Lkw geben können, sollen sich bei der Po li zei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, melden. pol