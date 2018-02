Päckchen für die Kinder in Rumänien

Die Eltmanner Kolpingsfamilie startet wieder die Aktion "Süße Überraschungen 2017" für Kinder in Rumänien. Sie läuft ab 20. August, wie die Kolpingsfamilie mitteilte.

Kinder freuen sich riesig, wenn sie eine Überraschung erhalten. Die Kolpingsfamilie gibt seit Jahren die Gelegenheit, rumänischen Kindern mit süßen Päckchen eine Überraschung zu bereiten und damit auch ein Zeichen zu setzen. Es sind nicht nur Süßigkeiten, die die Aktion schenkt, sondern auch ihre Aufmerksamkeit und Zuneigung. Die Kolpingsfamilie will mit der Aktion "Süße Überraschung" ihre Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Wer weitere Auskünfte wünscht, kann unter Telefon 09522/7304 Näheres erfahren.

Am Sonntag, 20. August, vor und nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Eltmann haben Interessierte die Gelegenheit, die Aktion mit vier Euro je Päckchen zu unterstützen. Die Kolpingsfamilie sorgt dafür, dass die Päckchen gepackt werden, in einem Sammeltransport nach Rumänien gehen und dort die Kinder erreichen. Der Inhalt sind Süßigkeiten aus dem Weltladen Eltmann. Damit ist sichergestellt, dass sich neben den Empfängern auch die Produzenten der fair gehandelten Waren freuen können. Die Aktion läuft auch im Weltladen in Eltmann. red