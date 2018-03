Paartänzer aus ganz Deutschland in Ahorn

Zum 25. Mal hat in Ahorn ein Paartanz-Turnier stattgefunden, bei dem Paare aus ganz Deutschland in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen ihr Können in den Standardtänzen (Langsamer Walzer, Tango, Slowfox, Wiener Walzer, Quickstep) und lateinamerikanischen Tänzen (Rumba, ChaChaCha, Jive, Samba, Paso Doble) zeigten.

Das Ahorner Turnier ist dabei das erste Wertungsturnier für die Jugend in der Bayern-Pokalserie des bayerischen Landestanzsportverbandes. Dadurch waren besonders die Starterzahlen im Kinder- und Jugendbereich erfreulich. Getanzt wurde auf zwei Flächen in der Dreifachhalle. Für die Tanzsportabteilung der Spvg Ahorn starteten fünf Paare, die in 13 Wettbewerben sehr gute Ergebnisse erzielten. Ein erster Platz, sechs zweite Plätze, zwei dritte Plätze, drei vierte Plätze und ein fünfter Platz standen zu Buche. Bemerkenswert ist, dass sich neben den bereits etablierten Paaren Wegner und Parys sowie Khimich/Reinhardt noch vier Neulinge für den Turniertanz begeistern ließen.

Die Paare Pawelka/Petersen und Parys/Reißenweber tanzten ihre ersten Turniere und waren auf Anhieb erfolgreich. Die Tanzsportabteilung der Spvg Ahorn hat damit die meisten aktiven Turnierpaare in der Region. Das erfahrene Trainerteam Irmgard und Günther Leybold hat damit wieder einmal bewiesen, dass sich durch regelmäßige und intensive Trainingsarbeit im Turniertanzsport schon nach kurzer Zeit gute Ergebnisse erzielen lassen.



Weidacherin glänzt bei Deutscher

Die deutschen Meisterschaften der Jugend in den lateinamerikanischen Tänzen fanden in Berlin statt. In der Altersklasse Jugend A nahm die Weidacherin Julia Staub mit Partner Nicolas Uciteli teil. Aufgrund guter Leistungen bei den Ranglistenturnieren waren sie gesetzt und mussten erst in Runde 2 einsteigen.

Es galt, die Runde der besten 24 Paare zu erreichen, und dies gelang mit Bravour. Ab hier war die Leistungsdichte extrem hoch. Beide steigerten sich in Technik, Flächenpräsenz und Ausstrahlung noch einmal. In der Endabrechnung belegten sie den guten 13. Platz bei 65 teilnehmenden Paaren. ct