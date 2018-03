Paare lernen Sprechen und Zuhören

Hier anmelden



Das evangelische Bildungswerk der Dekanate Kulmbach und Thurnau, das Erzbistum Bamberg, die Fachklinik Hutschdorf und der CVJM Kasendorf laden am 14. und am 28. April, jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr, zu einem Kommunikationstraining ein, das besonders für Paare interessant ist. Gearbeitet wird dabei nach dem Prinzip "Ein Partnerschaftliches Lernprogramm" (EPL).Das Geheimnis einer dauerhaften, zufriedenstellenden Beziehung ist eine gute Kommunikation. In dem Kurs werden je fünf einfache Regeln für das "Sprechen" und das "Zuhören" trainiert, mit denen Gespräche viel konstruktiver geführt werden können. Die Paare lernen, Streitgespräche zu führen, ohne sich gegenseitig zu verletzen.Die Treffen, die von erfahrenen Coaches geleitet werden, finden im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig in Kulmbach, Am Galgenberg, statt. Anmeldung und weitere Informationen bei Volkmar Schulze, Haus Immanuel, E-Mail schulze@haus-immauel.de, Telefon 09228/ 8423, oder im Internet unter der Adresse www.haus-immanuel.de . red