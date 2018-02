P-Seminar zeigt "Verwandeln"

Im Rahmen ihres P-Seminars haben elf Schülerinnen des Gymnasiums Albertinum eine Kunstausstellung organisiert. Auch die Ausstellungsstücke haben die Schülerinnen selbst geschaffen und sich hierfür von den "eingebunkerten Kunstwerken" der städtischen Sammlung Coburg inspirieren lassen. In Zusammenarbeit mit der Initiative Stadtmuseum Coburg haben sie die gesammelten Kunstwerke aus dem Coburger Raum zu neuem Leben erweckt und in neue Werke verwandelt. Die erstellten Werke gehen von Zeichnungen über Fotografien bis hin zu Montagen.

Vernissage ist am Samstag, 27. Januar, ab 18 Uhr im Haus Contakt (Untere Realschulstraße 3). Der Eintritt ist kostenlos.

Während der ganzen Veranstaltung wird für Essen und Trinken gesorgt. Die Ausstellung kann aber auch zu den normalen Öffnungszeiten des Hauses Contakt bis 5. Februar, besichtigt werden, teilt das Gymnasium Albertinum in einer Pressemeldung mit. red