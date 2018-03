Ostheim siegt knapp

Die Damen des SV Ostheim gewannen in der Fußball-Bezirksliga 2 zu Hause gegen den SV Langendorf, während der TSV Limbach in der Kreisliga Schweinfurt die drei Punkte beim SV Gemeinfeld entführte. Die Reserve des FC Baunach dominierte die Frauen des SV Priesendorf in der Kreisklasse Süd deutlich.



Bezirksliga Ufr. 2 Frauen

SV Ostheim -

SV Langendorf 2:1

Langendorf war von Beginn an wacher und hatte gleich gute Chancen. Ein Schuss ging knapp vorbei (3.) und der nächste landete zweimal am Pfosten (5.). Doch Langendorf kämpfte weiter und kombinierte sich zum 0:1 (13.). Ostheim wachte langsam auf: zunächst wurde nach einer Ecke der Ball von der Torlinie geköpft (29.), doch der nächste Schuss von Saskia Frembs landete zum Ausgleich im Gästekasten (30.). Kurz vor der Pause gelang Isabel Iskrzycki mit einem Kopfball nach einer Ecke von Saskia Frembs die Führung (44.).



Kreisliga Schweinfurt Frauen

SV Gemeinfeld -

TSV Limbach 0:1

Nach der deutlichen Abfuhr vor 14 Tagen in Grafenrheinfeld mit dem 0:8 zeigten sich die Gemeinfelderinnen gegen den Tabellenführer Limbach weitaus verbessert. Vor allem die Abwehr ließ wenig zu, während nach vorne auch diesmal nicht allzu viel lief. Limbach, noch ohne Niederlage, mussten somit bis zehn Minuten vor dem Abpfiff warten, ehe ihnen das goldene Tor durch Isabell Hehn gelang.



Kreisklasse Ofr. Süd Frauen

SV Priesendorf -

FC Baunach II 0:8

Baunach kontrollierte über die gesamte Spielzeit Ball und Gegner und hätte sogar leicht zweistellig siegen können. Priesendorf zeigte sich in der Abwehr nicht unbedingt sattelfest, während nach vorne auch wenig lief. di