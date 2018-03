Osterwoche in St. Martin

Die Pfarrei St. Martin Forchheim lädt ein zu Kirchenmusik in der Osterwoche. Am Palmsonntag, 25. März, um 9 Uhr singt der Chor Motetten aus alter und neuer Zeit.

Am Gründonnerstag, 29. März, um 19.30 Uhr sorgt die Männer-Schola für musikalische Begleitung zur Abendmahlfeier. Am Karfreitag, 30. März, 15 Uhr, wird die Johannespassion von drei Kantoren gesungen. Außerdem präsentiert der Chor Werke italienischer Komponisten und das berühmte "Popule meus" von Vittoria.

Das Osterfest beginnt in St. Martin am Samstag, 31. März, um 21 Uhr mit der Feier der Osternacht. Die musikalische Gestaltung übernehmen Chor und Schola St. Martin. Am Ostersonntag, 1. April, um 9 Uhr erklingt festliche Musik für Orgel und Trompeten, unter anderem Werke von Mouret und Valentin Rathgeber in einer Fassung für drei Trompeten, Pauke und Orgel. Die Ausführenden sind Guido Grimm, Armin Krauß, Ulrich Schürr (Trompeten), Markus Dippold (Pauke) und Wolfgang Reichelt (Orgel).



Probentermine

Interessierte, die Lust haben, im Chor mitzusingen, sind eingeladen zu den Proben. Geprobt wird immer montags ab 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Martin, Hauptstraße 20. red