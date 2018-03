Osterschießen bei den Schützen

Die Schützenabteilung des TSV Rannungen veranstaltet am Freitag, 30. März, ein Osterschießen. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr besteht die Möglichkeit, mit dem Luftgewehr Treffer zu landen. Willkommen sind auch Jugendliche, die sich für den Schießsport interessieren. Jeder gute Treffer wird mit einem Osterei belohnt. Auf die Bestplatzierten warten Sachpreise und Urkunden. Ausgewertet wird getrennt nach aktiven Schützen und Gastschützen, so dass auch die Gastschützen gute Chancen auf einen vorderen Platz haben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, teilt die Schützenabteilung mit. sek