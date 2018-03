Osterprogramm in der Lias-Grube

Auch zur Osterzeit kann man viel in der Lias-Grube entdecken und ausprobieren. Folgende Veranstaltungen bietet die Umweltstation Lias-Grube in den Osterferien an: Am Montag, 26. März, um 14.30 Uhr, können Kinder ab drei Jahren mit einem Erwachsenen bei den Osterzwergen unterwegs mit Spielen und Forscheraufträgen den Frühling entdecken.Am Donnerstag, 29. März, um 10 Uhr, geht's ums Handwerk. Beim Osternest aus Weidenzweigen bauen sich Schulkinder ab sieben Jahren aus Weiden, Moos und ein Osternest zum Mitnehmen. Vielleicht bleibt dann noch Zeit zum Eierfärben mit Naturfarben.Sind schon alle Vögel aus dem Süden zurückgekehrt? Am Mittwoch, 4. April, um 10 Uhr, gehen Schulkinder ab sieben Jahren bei der Veranstaltung "Alle Vögel sind schon da - Vogelzug in der Lias-Grube" mit Fernglas ausgerüstet auf Entdeckungstour. Mit Spielen und Forscheraufträgen erfährt man alles rund um die Vögel in der Lias-Grube und ihre Reisen.Am Donnerstag, 5. April, um 18.30 Uhr, zeigt Naturschutzwächter Gunter Brokt im Bildervortrag "Vogel des Jahres - der Star" mit vielen Bildern die schillernde Welt eines wahren Stars unter den Vögeln. Am Freitag, 6. April, 15 Uhr, können Erwachsene und Familien mit Kindern bei der Wanderung "Dem Biber auf der Spur" das Biberrevier entlang des Sittenbachs bei Bammersdorf kennenlernen.Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich. Kontakt: Telefon 09545/950399, Internet www.umweltstation-liasgrube.de , E-Mail info@umweltstation-liasgrube.de. red