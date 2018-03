Osternachtsfeier und Osterfrühstück

"Nacht und Tag" ist das Thema der Oster-nacht in der evangelischen Kirche in Weißenbach am Ostersonntag, 1. April. Beginn ist um 5.30 Uhr auf dem Friedhof in Weißenbach. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Osterfrühstück in der Kirche statt, zu dem die evangelische Kirchengemeinde einlädt. sek