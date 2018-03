Osternacht und -frühstück

Am heutigen Gründonnerstag ist um 18 Uhr in Trieb und um 19.30 Uhr in der Johanneskirche Gottesdienst mit Abendmahl. Am Karfreitag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Beichte. Die Predigt hält an beiden Tagen Dekanin Ott-Frühwald. Diese Änderungen im Vergleich zu früheren Jahren beruhen auf Beschlüssen des Liturgieausschusses des Kirchenvorstands Michelau. So soll der Charakter der jeweiligen Feiertage deutlicher werden.

Das Osterfest beginnt in Michelau am Sonntag, 1. April, um 6 Uhr mit der Osternacht, die Pfarrer Höhr mit Jugendlichen aus der Teestube und Diakon Schindler gestaltet. Anschließend gibt es Osterfrühstück im Gemeindezentrum. Um 10 Uhr ist Festgottesdienst mit Dekanin Ott-Frühwald, den auch der Posaunenchor musikalisch begleitet. In beiden Ostergottesdiensten ist die Gemeinde zum Abendmahl eingeladen. Am Ostermontag lädt Pfarrerin Höhr gemeinsam mit den Kinderchören der Kirchengemeinde um 10 Uhr zum Familiengottesdienst in die Johanneskirche ein. red