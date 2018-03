Osternacht für junge Leute

red



Enttäuscht? Frustriert? Entmutigt? Jesus schenkt neue Hoffnung! Darum geht es in der Osternacht, zu der das Team der Saturday Night Church (SNC) am Karsamstag, 31. März, in die Forchheimer Jahnhalle einlädt. Los geht es um 19.30 Uhr.Neben Lobpreis und kreativen Elementen gibt es einen Impuls von und mit Schwester Teresa Zukic. Auch wenn sie das Skateboard längst an den Nagel gehängt hat - durch ihre Fernsehauftritte, Musicals, Gottesdienste, Vorträge und Bücher ist die Religionspädagogin und katholische Ordensfrau nach wie vor deutschlandweit bekannt. Redetalent, Humor, Offenheit und Begeisterung für den Glauben gehören zu ihren Markenzeichen.Mehr Infos finen Interessierte unter www.snc-info.de