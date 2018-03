Ostern rollt den Stein weg und schafft neues Licht und Zukunft

H alleluja, Jesus lebt!" Diese Botschaft der Hoffnung wird in unseren Kirchen Einzug halten. Diese österliche Freude, die alle Christen in der Gegenwart des Auferstandenen und im Zeichen der brennenden Osterkerze feiern, möge die Herzen der Menschen erreichen. Das ist der größte Segen von Ostern!

Liebe Leserinnen und Leser, die Frage steht jedoch für jeden einzelnen im Raum: Was bedeutet Ostern für mich? Ist Ostern auch für mich der absolute Durchbruch, der meine Seele und mein Gemüt berührt? Glaube ich an die Auferstehung nach dem Tod und an ein neues Leben, so wie die Natur in wunderbaren Farben in einem neuen Glanz erblüht?

Schließlich feiern wir Ostern nicht nur in dieser Nacht - Ostern geht weiter - Ostern ist der einzig wahre Weg, der uns Zukunft und Licht in all den persönlichen Zweifeln, Dunkelheiten und Sorgen schenkt! In den Evangelien hören wir, wie die Jünger auch in manchen Fragen, in gewisser Trostlosigkeit und Enttäuschungen leben, ehe ihnen der Auferstandene in den unterschiedlichsten Situationen neu begegnet.

Oft erkennen ihn die Jünger zuerst nicht und erst als er ihnen mit einem Zeichen seine Gegenwart erfahren lässt, gehen ihnen die Augen auf und sie spüren wirklich "Es ist der Herr!".

Für mich ist der Stein ein besonderes Ostersymbol. Schließlich liegen trotz Osterstimmung auf den Herzen vieler Menschen so manche Steine, die einfach nicht wegrollen wollen. Es sind die Menschen, die in diesen Tagen viel Trauriges erleben, die großen Kummer haben, die Angst haben vor der Zukunft.

Im Osterevangelium hören wir, dass der Stein vom Grab plötzlich weggerollt ist und somit Licht und eine neue Zukunft schafft. Dieses Gefühl, dass der Stein weg ist, steht für die wahren Ostererlebnisse, nach denen sich viele sehnen.

Ich freue mich deshalb über so manche Ostererfahrung und "gelöste Begegnungen" in den Augen von verzweifelten, kranken und alten Menschen. Wenn sie plötzlich deutlich erfahren: Ja, Gott ist bei mir. Gott hält mich fest. Er lebt auch in mir!

Ich erlebe Osterbegegnungen bei manchen tiefen Gesprächen, Gebeten oder Kommunionfeiern im Krankenhaus oder im Altenheim. Dann betet der Bettnachbar plötzlich mit und lässt den Tränen freien Lauf. Plötzlich spürt auch er, dass Gebet und die Begegnung mit Gott auch ihm helfen und gut tun.

Genau in dieser Situation ist der auferstandene Herr wieder einmal hautnah unter uns - so wie es im Lied heißt: "Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung."

Ich wünsche Ihnen deshalb - mitten hinein in den von Licht und Dunkelheit geprägten Alltag - immer wieder ein aufbauendes Wort oder eine gesegnete Begegnung, wo Sie im Herzen erkennen, dass Ostern weitergeht, dass der Auferstandene wirklich lebt, und zwar mitten unter und in uns. Es gilt nur, ihn immer wieder neu zu entdecken und wie Maria von Magdala und die Jünger zu bekennen: "Es ist der Herr - er ist wahrhaft auferstanden - Halleluja".



(Manfred Griebel ist Krankenhausseelsorger und Diakon in der Pfarrei Sankt Kilian Haßfurt, Pfarreiengemeinschaft Haßfurt.)