Ostern im Sand

Am morgigen Gründonnerstag um 19 Uhr wird sich die Gemeinde in der Elisabethenkirche zu einer Eucharistiefeier versammeln. In der Karfreitagsliturgie um 15 Uhr steht in Kooperation mit der Bamberger Trauerinitiative das Thema "Die Trauer auf meinen Schultern ist mein Kreuz" im Fokus, teilt die Pfarrei weiter mit. In der Osternachtsfeier (Beginn 22 Uhr) wird dann die Auferweckung Jesu gefeiert. Im Anschluss wird die Gemeinde sich um das Osterfeuer im Sandschlösschen scharen und die mitgebrachten österlichen Speisen miteinander teilen. red