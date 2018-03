Ostern feiern mit Heavy Metal

Heavy-Metal regiert am Ostersonntag, 1. April, in der Rhönfesthalle in Stangenroth. Wer könnte diesen Musikstil besser präsentieren, als die Metal-Coverband Justice. Bei weit über 100 Live-Shows pro Jahr verstehen es die fünf Musiker immer wieder, auf der ganzen Linie zu überzeugen und jeden einzelnen Gig zu einem Erlebnis zu machen. Zudem hat die Band mit ihrem stimmgewaltigen Sänger Mitch Schmitt und ihrem Drummer Daniel zwei herausragende Musiker in ihren Reihen, die in der Szene immer wieder neue Maßstäbe setzen. Trotz Studioarbeit bleiben die Wochenenden bei Justice ausschließlich für knallharte Heavy-Metal-Coverpartys reserviert. Einlass ist ab 21 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Foto: Frank Graffstedt