Seit vielen Jahren wird in Königsberg wenige Wochen vor dem Osterfest der Regiomontanusbrunnen am Marktplatz in einen Osterbrunnen umgewandelt. Auch in diesem Jahr wurde er wieder mit vielen bunten Eiern und Girlanden geschmückt und ist zu einem sehenswerten Mittelpunkt für den Ostermarkt in der Regiomontanusstadt geworden. Dieser findet wiederum am Ostersonntag, diesmal am 1. April, statt und lädt zu einem Besuch ein. Die Osterbrunnen-Schmücker Gaby und Manfred Faber sowie Roswitha Weinbeer und Erich Jud führen mit diesem Schmücken des Brunnens zur Osterzeit eine Tradition fort, die vor vielen Jahren von Inge und Bernhard Blümmert ins Leben gerufen wurde. Die jetzigen Schmücker des Brunnens laden am Ostermarkt zu Kaffee und Kuchen in den kleinen Saal der Stadthalle am Bleichdammparkplatz ein. Foto: Gerold Snater