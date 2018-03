Osterkonzert mit der Blasmusik

Seit Wochen probt Dirigent Rainer Streit intensiv mit der Schorgasttaler Blasmusik für das traditionelle Osterkonzert. Das Orchester ist für seine erstklassig interpretierte Blasmusik bekannt und wird auch heuer den Besuchern einen Hörgenuss bieten. Die Veranstaltung findet am Ostersonntag, 1. April, in der Steinachtalhalle in Stadtsteinach statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Jürgen Friedrich, Telefon 09227/6848 oder 0170/4714608. Für Kurzentschlossene sind auch Karten an der Abendkasse erhältlich. red