Osterkonzert der Jugendblaskapelle

Die Jugendblaskapelle Großwenkheim unter Leitung von Martin Reinhard spielt am Ostermontag, 2. April, ihr traditionelles Osterkonzert. Beginn ist um 14 Uhr im Abteigebäude in Maria Bildhausen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden für die Behindertenarbeit in Maria Bildhausen verwendet. sek