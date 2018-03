Osterhasenexpress startet

Am Ostersonntag und Ostermontag verkehrt nach der Winterpause wieder der Osterhasenexpress zwischen Nordhalben und Steinwiesen durch das vorfrühlingshafte obere Rodachtal. Während der Zug unterwegs an Lamas und Alpakas vorbeirollt, erwartet die Kinder am Bahnhof Dürrenwaid während des Aufenthaltes eine weitere Überraschung. Dort haben die Eisenbahnfreunde Osternester für die jüngsten Fahrgäste im Bereich der Gartenbahn versteckt.

In Nordhalben bieten die Vereinsmitglieder in den beiden beheizten Speisewagen ein reichhaltiges Angebot an selbst gebackenen Kuchen an. Am Bahnhofsvorplatz ist der Grill angeheizt. Mit der Handhebeldraisine können die Besucher auf Gleis 3 ihre Kräfte messen.

Ab 1. Mai verkehrt die Museumsbahn dann regelmäßig an Sonn- und Feiertagen bis Ende Oktober. Die Abfahrtszeiten in Nordhalben sind um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr, in Steinwiesen jeweils 45 Minuten später. Fahrkarten sind beim Zugpersonal vor Ort erhältlich. Es wird empfohlen Gruppen ab 20 Personen vorher anzumelden. Fahrradbeförderung ist im Rahmen der Platzkapazitäten wie immer kostenlos. Ab 1. Mai ist die Museumsbahn dann auch wieder an den Freizeitbus Frankenwaldmobil angebunden. Infos unter Tel. 09267 8130 oder www.rodachtalbahn.de .