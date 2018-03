Osterhasen kommen in die Hahnsreuth

Was vor mehr als 50 Jahren, genau 1964, als Osterüberraschung der Sänger für die Weiherer Kindergartenkinder begann, ist inzwischen Kult: Jedes Jahr kommen Hunderte in die Hahnsreuth im Kessel, um sich beschenken zu lassen.

Für Generationen von Kindern war ein Osterfest ohne den Besuch der Osterhasen in der Hahnsreuth im Kessel nicht vorstellbar. Schon mehr als 50 Mal haben die fleißigen Helfer des Gesangvereins 1854 Kulmbach Weiher-Mangersreuth dafür gesorgt, dass Hunderte von Mädchen und Buben von persönlich anwesenden Osterhasen ein kleines Päckchen mit Süßigkeiten erhalten. Mittlerweile sind es deren Kinder und Enkel, die am Ostermontag gespannt dem Besuch der Langohren entgegen fiebern. Auch in diesem Jahr haben die Osterhasen versprochen, sich in der Hahnsreuth einzufinden. Erwartet werden sie um 14.30 Uhr. Kommen darf jeder. Die Osterpäckchen sind kostenlos. Der Verein bittet aber um Spenden, um auch im nächsten Jahr die Tradition fortführen zu können. Bei schönem Wetter gibt der Musikverein Weiher ab 14 Uhr ein kleines Standkonzert. red