Osterhasen auf der Plassenburg

In den Osterferien wird es auf der Plassenburg richtig "hasig". Als Familienaktion unter dem Motto "Plassenburg- die klasse Burg" lädt das Museumsteam zu einem "Osterhasen-Tag" am Mittwoch, 28. März, ein. Bei freiem Eintritt können alle Kinder dem Zinngießer über die Schulter schauen, wie er Osterhasen aus Zinn gießt. Für nur zwei Euro darf sich danach jeder seinen eigenen Osterhasen gießen, farblich gestalten und mit nach Hause nehmen. Der Tag beginnt mit einer Führung mit Ritter Georgius. Das Programm beginnt um 10 Uhr und dauert bis 15 Uhr Der Eintritt ist für Kinder frei, Erwachsene zahlen den normalen Museumseintritt. Anmeldung für die Osterhasen-Aktion unter 09221/804571 oder per Mail an museen@stadt-kulmbach.de . red