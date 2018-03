Ostergeschichte und österliches Basteln

Alle Kinder ab fünf Jahren sind am Dienstag, 27. März, um 15 Uhr, zum Erzähltheater in die Bücherei eingeladen, bei dem die Geschichte von der Auferstehung Jesu kindgerecht in wunderschönen Bildern vorgeführt wird. Anschließend dürfen die Kinder aktiv werden. Denn in Trockenfilztechnik wird mithilfe von Plätzchenförmchen ein Herz oder ein Osterhäschen gefilzt. Wenn es fertig ist, kann man es entweder an den Osterstrauß hängen oder als Schmuck auf den Pullover oder die Mütze nähen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09564/ 1421(Bücherei, auch AB) möglich. red