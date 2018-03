Ostergebäck und Osterbräuche

red



Jedes Land hat seine eigenen Osterbräuche. Welche noch heute in Franken üblich sind, darüber spricht Kerstin Rentsch aus Tettau am kommenden Freitag, ab 18.30 Uhr in der Koch- und Backschule im Mupäz im Bayerischen Brauereimuseum. Was verbirgt sich hinter dem Patenbündel oder was hat es eigentlich mit dem Färben der Eier auf sich? Rentsch hat Antworten und zudem einige Rezepte im Gepäck. Gemeinsam mit den Teilnehmern wird sie backen, einen Eierlikör herstellen, Eier färben aber auch eine Kräuterbutter oder eine Gründonnerstagssuppe herstellen. Anmeldung unter Telefon 09221/805-14 oder per E-Mail: info@kulmbacher-moenchshof.de